«Милан» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на игру 2-го тура группового этапа ЛЧ

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.



«Для «Атлетико» психологически лучше сейчас играть в гостях, чем дома. Стоило болельщикам вернуться на трибуны, в том числе на «Ванда Метрополитано», как «Атлетико» почему-то не справился давлением своих трибун, выдав три подряд домашние ничьи, в том числе и против «Порту» в первом туре Лиги чемпионов. А вот в гостях команда играет гораздо более раскованно и уверенно – за пределами своего стадиона мадридцы одержали три победы подряд. Эта серия прервалась в последнем туре – из-за недонастроя они проиграли последней команде чемпионата «Алавесу».



Зная, как «Атлетико» играет под руководством Симеоне, я скажу, что после плохих матчей «Атлетико» всегда собирается и следующий матч проводит качественно, зло, агрессивно, добротно, собранно и, как правило, одерживает свои фирменные сухие победы. Мне кажется, что на «Сан-Сиро» «Атлетико» сыграет хорошо, тем более что после осечки в матче с «Порту» права на ошибку уже нет, так как группа очень сильная. Своему прямому конкуренту «Милану» надо как минимум не уступить.



Что касается «Милана», то команда выиграла все матчи в чемпионате, кроме игры с «Ювентусом», где была ничья. На «Энфилде» команда тоже смотрелась достойно, тем не менее мне кажется, что «Милан» на старте сезона прыгнул выше головы. Если мы сравним в каждой линии «Атлетико» и «Милан», то «Атлетико» везде существенно сильнее. Думаю, что «Атлетико» не проиграет в своем фирменном стиле, с малым количеством голов. Мне кажется, что 1:0 или 2:1 в пользу «Атлетико» или ничьи 1:1, 0:0 – это то, чего нужно ждать на «Сан-Сиро». Исходя из этого моя ставка на матч – «Атлетико» не проиграет при тотал меньше 3,5», — сказал Вишневский.

Прогноз Александра Мостового на матч «Милан» — «Атлетико».