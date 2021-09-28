«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов во Франции

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.40.

«Главная афиша недели в Лиге чемпионов. Встречаются прошлогодние полуфиналисты турнира. Тогда «Сити» прошёл дальше довольно уверенно, хотя Париж в домашней игре имел все шансы, чтобы добиться положительного результата. Но всё решили эпизоды.



Сейчас «Сити» будет играть на фоне усталости после тяжелейшей встречи с «Челси». Тем не менее, одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство обыграть удалось. Настроение хорошее. Гвардиола, возможно, сделает точечные изменения, но принципиально на игре это не скажется.



«ПСЖ» важен этот матч. Всё-таки они начали с ничьей в Брюгге. А в этой группе есть ещё «Лейпциг», который набирает обороты. Так что очки нужны. Внутри Франции дела у Парижа складываются неплохо. Но проблема в том, что пока не удаётся найти место для Месси. Он должен играть, это однозначно. Но уже был мини-скандал с его заменой. Всё непросто.



На мой взгляд, «Сити» на данный момент — более целостная команда, более организованная. Единого ансамбля в «ПСЖ» я пока не вижу. Поэтому поставлю на то, что «Сити» не проиграет при тотале больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

Букмекеры оценили шансы Месси забить «Манчестер Сити».