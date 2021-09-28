«Реал» — «Шериф»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 28 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шериф».



Ставка: победа «Шерифа» с форой (+2.5) за 1.98.

«Реал» уверенно стартовал в чемпионате Испании, где в отсутствие Месси и сопротивления со стороны «Барселоны» чувствует себя хорошо и в среднем отгружает своим визави по три мяча. После ничьей с «Вильярреалом» «сливочные» опережают каталонский клуб на пять баллов.



Удачно стартовал Мадрид и в Лиге чемпионов, где добыл первые три очка в матче с «Интером».

«Шериф» пробился в групповой этап главного клубного турнира Европы, чем удивил и порадовал. Старт группового этапа не поддаётся логике, но опытный «Шахтёр» явно недооценил тираспольский коллектив.



В чемпионате Молдовы «жёлто-черные» на третьем месте, но у чемпиона страны есть серьёзный запас несыгранных матчей.



Все считают, что «Реал» легко обыграет сегодняшних гостей, но у меня не складывается такого впечатления. В составе «Шерифа» играют одни иностранцы, причём те, которые победили «Шахтёр». Думаю, что гости выложатся на поле на все 100 процентов и крупно не проиграют», — сказал Мостовой.

Прогноз Михаила Поленова на матч «Реал» — «Шериф».