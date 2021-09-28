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«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Павла Занозина на матч группового турнира Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «Интер»: прогноз Павла Занозина на матч группового турнира Лиги чемпионов
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Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Интер».

Ставка: обе забьют — нет за 2.05.

«Изначально матч кажется верховым, так как обе команды в целом играют в атаку. Но, если посмотреть, то в первом туре «Интер» проиграл «Реалу» (0:1), хотя тоже верховой матч должен был быть. «Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2). И здесь одна из команд не забивает.

Самое парадоксальное, что эти команды уже играли между собой на групповом этапе и дважды сыграли 0:0. Действительно парадокс. Но, мне кажется, что мы обязаны оттолкнуться от этой статистики. Даже несмотря на то что «Интер» творит в чемпионате Италии и то, что «Шахтер» играет дома, а после поражения от «Шерифа» нужно стараться победить.

Все равно, я подозреваю, что в этом матче много голов не будет. Предлагаю такую интересную ставку как «обе забьют — нет». Одна из команд может отличиться, но чтобы сразу обе — скорее всего, нет.

Коэффициент на такую ставку дают классный, так как кажется, что обе команды верховые. Мы видим статистику, и будем пытаться исходить из нее. «Обе забьют — нет» — вот мой прогноз на этот матч», — сказал Занозин.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Интер».

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