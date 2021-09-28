«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Париже

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 за 1.93.
«У парижан собралась звёздная команда, но когда на поле одновременно выходят игроки вроде Месси, Неймара и Мбаппе, то понятно, что игра без мяча страдает. Эти звёзды не участвуют в прессинге, не всегда возвращаются назад. Соответственно, больше нагрузка на центр поля и оборону.
«Сити» в матче с «Челси» показал, что с позиционной игрой, креативом всё в порядке. Думаю, у гостей будет достаточно моментов, чтобы отличиться. Предлагаю играть от гостей – «индивидуальный тотал «Сити» больше 1.5, «Сити» с форой (0)» и «Сити» не проиграет при тотале больше 1.5», — сказал Петросьян.
Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси забить «Манчестер Сити».
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