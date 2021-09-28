«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени начнётся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Кто победит? У вас есть шанс получить фрибет 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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