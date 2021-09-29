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«Зенит» — «Мальмё»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет

«Зенит» — «Мальмё»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет
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29 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё». Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Мальмё» оценён букмекерами коэффициентом 5.95. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Зенит» — «Мальме».

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