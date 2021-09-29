«Зенит» — «Мальмё»: когда начало, онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

29 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё». Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Мальмё» оценён букмекерами коэффициентом 5.95. Поставить на ничью предлагают за 4.30.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.



Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Зенит» — «Мальме».