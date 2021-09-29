«Ювентус» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 2.25.
«Ключевое значение будет иметь отсутствие Дибалы и Мораты, потому что они забили половину мячей «Ювентуса». Команда пока не в полном порядке.
«Челси» уступил «Сити». Но я думаю, что это тот случай, когда мы говорим о поражении как о серьёзном уроке для Томаса Тухеля. Тухель играет очень круто в Лиге чемпионов – мы все видели результат. Но, помимо прочего, «Челси» пропустил всего 4 мяча в 14 играх ЛЧ – это действительно очень сильно. 10 матчей сыграно на ноль.
Думаю, что «Ювентусу» будет крайне сложно забить такому «Челси». Ну а лондонцы вдвойне мотивированы после поражения от «МанСити». В гости к обороне «Юве» приезжает Ромелу Лукаку, который отлично выступал в Италии и прекрасно помнит, что такое стадион «Ювентуса».
Считаю, что в этой игре победит «Челси», — сказал Казанский.
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