«Бенфика» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Барселона» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.97.



«Бенфика» блестяще играет в португальском чемпионате, идет со стопроцентным набором очков — 7 матчей и 7 побед. Да, «Бенфика» могла и проиграть киевскому «Динамо», но сыграла 0:0. И мы прекрасно знаем возможности «Бенфики», знаем её состав и то, на каких сильных сторонах играет команда.



«Барселону» раскачивает из стороны в сторону. Да, была победа над «Леванте» — 3:0, но там соперник оказался совсем уж плюшевым. Положительный момент для «Барсы» — возвращение Ансу Фати. Он даже голом успел отметиться. Но мы видим, что у «Барселоны» не всё ладно в игре. Есть проблемы с атакой, несмотря на 3 гола в ворота «Леванте», есть проблемы с игрой в середине поля. Вряд ли «Барселона» на «Да Луш» полетит вперёд сломя голову. Соперник играет в 3 центральных защитника, насыщает середину. Такой соперник не даст себя просто так раскатать.



Первый тайм будет разведочным. А вот второй, когда команды подустанут и пойдут ошибки, может быть веселее. За 1,97 возьму «второй тайм результативнее первого», — сказал Генич.

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