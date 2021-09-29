«Бавария» – «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» – «Динамо» Киев во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: индивидуальный тотал Роберта Левандовски больше 1.5 за 2.28.
«Лига чемпионов, киевское «Динамо» играет с «Баварией». Мне кажется, что хороший вариант в этом матче поставить на тотал Роберта Левандовски больше 1,5 мячей, с учётом того, что он не забил в последнем матче Бундеслиги.
«Бавария» наверняка будет иметь большое преимущество, совершенно не сомневаюсь в её победе. Не вижу, за счёт чего «Динамо» может сейчас устоять против «Баварии». Темп, который мюнхенцы предложат, выдержать будет затруднительно. Можно поставить на победу «Баварии» с форой (-2,5) и присмотритесь к голам Левандовски», — сказал Андронов.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Динамо» Киев.
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