«Бавария» – «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» – «Динамо» Киев во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: индивидуальный тотал Роберта Левандовски больше 1.5 за 2.28.



«Лига чемпионов, киевское «Динамо» играет с «Баварией». Мне кажется, что хороший вариант в этом матче поставить на тотал Роберта Левандовски больше 1,5 мячей, с учётом того, что он не забил в последнем матче Бундеслиги.



«Бавария» наверняка будет иметь большое преимущество, совершенно не сомневаюсь в её победе. Не вижу, за счёт чего «Динамо» может сейчас устоять против «Баварии». Темп, который мюнхенцы предложат, выдержать будет затруднительно. Можно поставить на победу «Баварии» с форой (-2,5) и присмотритесь к голам Левандовски», — сказал Андронов.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Динамо» Киев.