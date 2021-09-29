«Ювентус» – «Челси»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Челси» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ничья за 3.50.



«Ювентус» наконец-то начинает набирать ход, как этого ждали болельщики. После четырех матчей без побед на старте выиграли два матча. С одинаковым счетом 3:2 обыграны «Специя» и «Сампдория». Также была победа 3:0 над «Мальме» в Лиге чемпионов. Вроде как у «Ювентуса» все в порядке с атакой, но есть колоссальные проблемы в обороне. Это удивительно, что во второй заход Макса Аллегри «Юве» не может наладить игру в защите. Пропускает он в каждом матче, за исключением встречи в Швеции.



«Челси» же славится своей обороной. Игру с «Сити» тяжело было смотреть, моментов почти не было. Но один мяч пропустили и уступили — 0:1. За долгое время при Тухеле «Челси» впервые терпит поражение.



Мы прекрасно понимаем расклады в этой группе. Здесь соперники петербуржского «Зенита» выясняют отношения друг с другом. Учитывая, что для «Ювентуса» это домашний матч сразу после крупной победы над «Мальме», а «Челси» выиграл у «Зенита», ничья вполне устроит соперников. Будет по 4 очка у команд, и это хорошо. «Челси» спаренные матчи проведёт с «Мальме» и наверняка 6 очков возьмёт. «Ювентусу» играть с «Зенитом», посмотрим, сколько он там наберёт. А здесь ничья просматривается. Можно рискнуть за хороший коэффициент — 3.50.



Также вариант с тоталом меньше рассмотрел бы. «Ювентусу» надо учиться играть в обороне, раскрываться с «Челси» не нужно. Самому «Челси» трудно будет забить», — сказал Генич.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Челси»?