«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.06.



«Как-то уже входит в привычку: играет себе «Автомобилист» этаким бодрячком, забивает, ведет – а под конец матча сдувается, как проткнутая велосипедная шина. Собственно говоря, и все, хорошо, если очко при этом сохранит, а то бывает, что и без штанов уезжать приходится. С такой формулой игры, когда ставка делается на первый-второй периоды, а на третий банально не хватает силенок, лезть в Уфу – все равно, что стрелять себе в ногу. Или даже в голову.



«Салават», оступившись разок в Череповце (до сих пор непонятно, что там было больше: уфимской самоуверенности или череповецкой наглости), больше такого расслабона себе не позволяет, притом что соперники у него сейчас идут один другого краше и «Автомобилист» при таком календаре можно считать отдыхом.



Конечно, «юлаевцы» нынче немного замордованы, совсем немного, но все же. Этого могло бы хватить, если бы «Автомобилиста» хватало на все 60 минут матча, а если понадобится, то и на все 65. Но «Автомобилиста» не хватает, и поэтому сценарий грядущей битвы вырисовывается достаточно четко: два периода равной игры, может быть, даже с преимуществом гостей. Но потом «Салават» сумеет изыскать внутренние резервы, а «Автомобилист» не сумеет. А это означает победу хозяев, причем в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счете», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист».