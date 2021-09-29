«Бавария» — «Динамо» Киев: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Киев.



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 1.81.



«Бавария» и киевское «Динамо» сразятся во втором туре группового этапа ЛЧ. Тут много говорить, я считаю, смысла нет. Когда один из участников – постоянный в последние годы фаворит на победу в турнире, трудно размышлять о шансах его соперника.



«Бавария» на данный момент находится в какой-то невероятной форме. «Лупит» она всех направо и налево. Киевлянам в этом противостоянии будет очень тяжело. Единственная зацепка у «Динамо» может произойти, если мюнхенцы не сыграют своим основным составом. Хотя игроки ротации у «Баварии» ничуть не хуже основных.



В этом матче я не вижу, за счёт чего «динамовцы» могли бы устоять. Возможно, должно произойти чудо, чтобы команда Луческу набрала после этой игры три балла. Я в него верю немного, конечно. Но, с другой стороны, я реалист – у украинцев почти нет шансов против одной из лучших команд Европы.



Здесь я оттолкнусь от первого тайма. Я не считаю, что мюнхенцы будут долго раскачиваться в этой игре. Они будут играть собрано с первых минут, как и привыкли. Думаю, что команда, которая идёт вперёд с первой по 90-ю минуту, начнёт сразу давить и в этой игре. Предложу поставить на тотал голов в первом тайме больше 1,5. Буду надеяться, что «Динамо» поучаствует в этом тотале», — сказал Калиниченко.