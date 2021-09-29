«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал».
Ставка: ТМ 3 за 1.76.
«Возможная вендетта Унаи Эмери. Именно под такой афишей будет проходить эта игра. Надо понимать, что это Лига чемпионов, это пока групповой этап, это не финал. Здесь эмоции будут другими. С другой стороны, учитывая то, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз», то потеря очков в матче с «Вильярреалом» будет сродни поражению.
«Вильярреал» очень странно начал этот сезон. Команда очень часто играет вничью. Команда очень мало забивает и пропускает. В этом плане как раз это одна из причин, почему нужно ставить в этой встрече тотал меньше. Моя ставка – тотал меньше 3. Эта ставка позволит поболеть как за «Манчестер Юнайтед», так и за «Вильярреал», — сказал Наливайко.
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