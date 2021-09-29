«Вольфсбург» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Севилья» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Севилья» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.



«Севилья», здорово играющая у себя в чемпионате, отправляется в гости к «Вольфсбургу». Немецкий клуб неплохо шёл у себя в Бундеслиге: была серия из пяти матчей без поражений, но в последнем туре внезапно команда проиграла «Хоффенхайму» (1:3). В Лиге чемпионов мы помним, что было у «Севильи» в первой игре: 3 пенальти в её ворота были назначены уже в первом тайме. Но в итоге героически севильцы, играя в меньшинстве, взяли очко в матче с «Зальцбургом». При этом мы знаем, как команда Лопетеги умеет играть на результат. А здесь он ей нужен.



«Вольфсбург» тоже сыграл вничью в первом туре — на выезде в Лилле. Так что в этой группе пока у всех по одному очку. И я думаю, что «Севилье» будет очень важно не уступить на выезде. И ресурсов для этого у неё предостаточно. Да, не будет главного нападающего Эн-Несири, отличившегося в последнем туре, но есть другие футболисты, которые могут его заменить (тот же Рафа Мир). Есть ещё и Ракитич, и Папу Гомес. В общем, состав у «Севильи» впечатляющий, точно не хуже, чем у «Вольфсбурга».



Думаю, севильцы точно не проиграют. Они поопытнее, помастеровитее. И вряд ли матч «Севильи» получится каким-то результативным. Мой прогноз — «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.