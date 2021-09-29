«Бенфика» — «Барселона»: ставка Максима Калиниченко на игру группы Е Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.14.



«В группе E во втором раунде сойдутся «Бенфика» и «Барселона». Португальцы, для многих неожиданно, потеряли очки в Киеве. Сыграла «Бенфика» вничью с местным «Динамо» (0:0). Ну а «Барселона» как раз-таки ожидаемо проиграла на своём поле «Баварии» (0:3).



Хотя для меня было не столь очевидным, что «Барселона» проиграет мюнхенцам всухую. Я думал, что каталонцы смогут хотя бы раз огорчить оборону «Баварии» в первом матче группового этапа. Но реалии таковы, что сейчас сине-гранатовые активно перестраиваются без Месси. А клубы с такими процессами всегда играют непредсказуемо.



«Бенфика» имеет достаточно квалифицированный состав. С ним она может как минимум на равных играть с «Барселоной». Дома португальцы даже могут превосходить каталонцев в уровне.



Но с точки зрения «Барселоны» ей никак нельзя проигрывать. Сейчас все СМИ и без того переполнены слухами о замене Рональда Кумана. В группе ЛЧ клуб уже идёт последним. Он постарается сделать всё, чтобы заработать очки в матче с не самым сильным противником в квартете.



По моему мнению, игра будет спокойной. «Бенфике» тоже нет смысла гнать лошадей вперёд. Начнут соперники матч от обороны, станут больше присматриваться к действиям друг друга. Я считаю, что в первой 45-минутке будет равная игра. Скорее всего, они не выявят победителя в первой части встречи.



Ставлю на ничью в первом тайме», — сказал Калиниченко.

Прогноз Константина Генича на матч «Бенфика» — «Барселона».