Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бенфика» — «Барселона»: ставка Максима Калиниченко на игру группы Е Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Барселона»: ставка Максима Калиниченко на игру группы Е Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.14.

«В группе E во втором раунде сойдутся «Бенфика» и «Барселона». Португальцы, для многих неожиданно, потеряли очки в Киеве. Сыграла «Бенфика» вничью с местным «Динамо» (0:0). Ну а «Барселона» как раз-таки ожидаемо проиграла на своём поле «Баварии» (0:3).

Хотя для меня было не столь очевидным, что «Барселона» проиграет мюнхенцам всухую. Я думал, что каталонцы смогут хотя бы раз огорчить оборону «Баварии» в первом матче группового этапа. Но реалии таковы, что сейчас сине-гранатовые активно перестраиваются без Месси. А клубы с такими процессами всегда играют непредсказуемо.

«Бенфика» имеет достаточно квалифицированный состав. С ним она может как минимум на равных играть с «Барселоной». Дома португальцы даже могут превосходить каталонцев в уровне.

Но с точки зрения «Барселоны» ей никак нельзя проигрывать. Сейчас все СМИ и без того переполнены слухами о замене Рональда Кумана. В группе ЛЧ клуб уже идёт последним. Он постарается сделать всё, чтобы заработать очки в матче с не самым сильным противником в квартете.

По моему мнению, игра будет спокойной. «Бенфике» тоже нет смысла гнать лошадей вперёд. Начнут соперники матч от обороны, станут больше присматриваться к действиям друг друга. Я считаю, что в первой 45-минутке будет равная игра. Скорее всего, они не выявят победителя в первой части встречи.

Ставлю на ничью в первом тайме», — сказал Калиниченко.

Прогноз Константина Генича на матч «Бенфика» — «Барселона».

«Бенфика» — «Барселона». С чего вы взяли, что каталонцы фавориты? «Бенфика» — «Барселона». С чего вы взяли, что каталонцы фавориты?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021