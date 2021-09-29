«МЮ» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.41.
«Челси», «Атлетико Мадрид», «Реал Мадрид», «Аталанта» — все эти команды играли с «Вильярреалом» и не смогли эту команду ушатать. На очереди «Манчестер Юнайтед», который сейчас находится не в лучшей форме. «Юнайтед» под диким давлением, потому что 3 поражения в четырех последних матчах – это больно.
«Вильярреал» приедет на «Олд Траффорд» наслаждаться игрой и получить результат. Я думаю, что «Манчестеру» будет крайне сложно, несмотря на те кадровые вливания, которые есть. Пока они еще не работают так, как следует.
Я думаю, что в первом тайме команды сыграют вничью, а вот дальше уже что-то может начаться. «Вильярреал» в пределах 90 минут не проигрывает, а «МЮ» сейчас не в самой лучшей форме», — сказал Казанский.
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