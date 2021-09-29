«Ювентус» – «Челси»: прогноз Егора Титова на встречу группы Н Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Челси» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2 за 2.32.

«Вывеска очень привлекательная, но, честно говоря, я не жду от этого матча ничего особенного. «Ювентус» и «Челси» — фавориты группы, они выиграли первые матчи, поэтому здесь их устроит даже ничья.



«Ювентус» с трудом начинает сезон — команда еле-еле выиграла два первых матча, а «Челси» в выходные впервые проиграл, потратив много сил и эмоций.



Думаю, здесь никто не станет чрезмерно рисковать, команды будут максимально спокойны. Один мяч может всё решить. Кто забьёт — трудно сказать. Поэтому я бы сыграл просто «тотал меньше 2 мячей». Много голов от этой встречи ждать не стоит. «Челси» прекрасно обороняется, а «Ювентус» должен побаиваться действующего победителя Лиги чемпионов», — сказал Титов.