«Вольфсбург» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 29 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Вольфсбург» — «Севилья».



Ставка: ничья за 3.26.



«Вольфсбург» стартовал в Лиге чемпионов с ничьи в матче с «Лиллем», впрочем, у гостей такой же итог в домашнем поединке с «Севильей». В этой группе все команды имеют по одному баллу.



В текущем турнире немецкой Бундеслиги «бело-зеленые» за шесть туров записали на свой счет четыре победы и ничью, что принесло 13 очков и третье место. После серии успешных поединков «волки» сыграли вничью с «Айнтрахтом» и на выезде уступили «Хоффенхайму».



Что примечательно, «Севилья» также занимает третье место. «Нервионцы» пока идут без поражений, при этом пропустили всего дважды. В последнем туре «красно-белые» обыграли «Эспаньол».



В этом поединке «Севилья» фаворит по составу, по игре и по статусу. При этом хозяев последнее поражение спустило с небес. Я считаю, что немецкий клуб соберется с силами и за счет мотивации и преимущества домашнего поля сумеет добыть очки.



Рискну и сделаю ставку на очередную ничью в этой группе», — сказал Мостовой.