«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.53.
«Поражение от «Янг Бойз» должно максимально мотивировать «красных дьяволов». Не знаю, с чем связаны последние результаты клуба — не только поражение от «Янг Бойз», но и вылет из Кубка лиги, слив «Астон Вилле» дома.
Я думаю, это связано с перестройкой. Роналду играет на особой позиции с особым влиянием. Конечно, быстро вписать его в игру команды, построить вокруг него весь футбол – задача нелёгкая, хотя Криштиану, безусловно, отличный мастер.
«Вильярреал» – команда, которая играет не очень уверенно. Но она уже расписала ничьи с «Мальоркой» и «Атлетико». С «Реалом» получился достойный матч на «Сантьяго Бернабеу».
Понятно, что «Вильярреал» будет играть от соперника, от результата. Но всё равно я жду, что матч будет верховым. Также мне кажется, что «Юнайтед» выиграет. Если не сделать это сейчас, то пресса заговорит о том, что «Манчестер» переживает серьёзный кризис», — сказал Казаков.
- 29 сентября 2021
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