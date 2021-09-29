«Ювентус» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на встречу группы H Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Челси».



Ставка: ничья за 3.55.



«Ювентус» начал сезон ни шатко, ни валко, но потеря Роналду не могла слишком долго оказывать влияние на туринцев. Мы видим, как команда постепенно приходит в себя, хотя тратит на это довольно много нервов и сил.



«Челси» до недавнего времени выглядел просто превосходно, но поражение от «Манчестер Сити» приводит к разговорам об игровых проблемах, которые во втором сезоне для Томаса Тухеля неминуемо должны были начаться.



Здесь нашла коса на камень – «Челси» не может выиграть у итальянских клубов четыре матча, а «Ювентус» не побеждал дома английские команды уже более пяти лет. Предлагаю поставить на ничью в этом матче. Уверен в этом на 7 из 10. Это первая ставка.



Вторая ставка, в которой я уверен на 8 из 10, что это будет низовая игра. Третья рискованная ставка – гол Лукаку. Здесь тоже уверен на 7 из 10. Думаю, что бельгийца мотивация в этом матче будет просто зашкаливающей», — сказал Казаков.