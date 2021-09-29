«Ювентус» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Италии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Челси».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.
«Говорим о матче «Ювентус» — «Челси». Наверное, все понимают, что в этой игре очень сложно определить фаворита. Возможен любой из трех результатов, поэтому, прежде всего, я бы здесь обратил внимание на статистику.
«Челси» слишком заигрался в свой прагматичный футбол, поэтому в игре с «Манчестер Сити» даже забыл, как атаковать, креативить и пытаться что-то сообразить впереди.
Почти не сомневаюсь, что «Ювентус», у которого с каждой неделей получается все больше, в первом тайме будет владеть инициативой перед родными болельщиками у себя дома. Будет гореть победить, поэтому в первом тайме инициативой будут владеть туринцы. Ставлю на победу «Ювентуса» по угловым в первом тайме.
Помимо этого, думаю, что результативной эта игра не получится, поэтому простой тотал меньше 2,5 мяча. И на то и на другое коэффициенты в районе 1,80-1,90. Вот такие вот простые варианты», — сказал Петросьян.
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