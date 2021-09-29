«Бенфика» – «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Португалии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Барселона» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.



«Еще пару лет назад «Барселона» была бы явным фаворитом этой встречи, но сейчас это не так. «Бенфику» мы видели со «Спартаком» — прошла очень уверенно. Дальше был более тяжёлый соперник — ПСВ, там пришлось помучиться, но команда Жезуша выстояла и прошла в групповой этап. А после этого лиссабонцы ход набрали уже в полной мере и в чемпионате Португалии очки вообще не теряют. «Бенфика» сейчас очень опасна.

«Барселону» бросает то в жар, то в холод. Много противоречивых результатов, хотя команда не проигрывает. Но некоторые ничьи точно не были в планах каталонцев. Из-за этого есть отставание в Примере. Да и по игре вопросов очень много.

Я думаю, что в своём нынешнем состоянии «Барса» не должна рисковать играть от себя в Лиссабоне. «Бенфика» только этого и ждёт — может наказать. Нужно сыграть аккуратно, тогда шанс появится. Я бы здесь сделал ставку на «тотал меньше 2.5 мяча». Много голов не жду. Уверенность — 7 из 10», — сказал Титов.

Прогноз Константина Генича на матч «Бенфика» — «Барселона».