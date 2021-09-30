«Лацио» — «Локомотив»: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет матч

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех россиян оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.65.



Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.97, на гол Фёдора Смолова — за 5.00.



Прогноз Эдуарда Мора на матч «Лацио» — «Локомотив».