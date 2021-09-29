«Зенит» — «Мальмё»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто победил

«Зенит» обыграл «Мальмё» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:0.
В дебюте первого тайма после флангового прострела из середины штрафной Клаудиньо пробил в дальний нижний угол. На 49-й минуте после навеса с углового Ярослав Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, а Далер Кузяев головой переправил мяч в сетку.
На 53-й минуте арбитр после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Кузяеве. За 10 минут до конца основного времени полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин из-за пределов штрафной поразил нижний дальний угол. На последних секундах игры Сердап Азмун вошёл в штрафную и пробил, вратарь отбил перед собой, а Вендел добил мяч в сетку.
Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.52: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1520 рублей. Ничья оценивалась в 5.00, победа «Мальмё» — в 7.70.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.77, тотал больше 3.5 гола — за 2.75. На удаление давали 3.90, на точный счёт 4:0 — 17.0.
- 29 сентября 2021
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