«Наполи» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Наполи» – «Спартак» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Наполи» и ТБ 2.5 за 1.70.



«Наполи» идёт катком в чемпионате Италии – 6 побед в 6 турах, забивает много. Словом, вы видели, как играет «Наполи» и как играет «Спартак». Да, победа над «Уфой» — это замечательно, но я не знаю, что этот «Спартак» может противопоставить этому «Наполи». Чудеса бывают в футболе, но я сильно сомневаюсь, что «Спартаку» удастся разжиться очками на «Сан Паоло».



«Наполи» покрепче, увереннее и просто лучше играет в футбол. Даже несмотря на патриотические чувства к «Спартаку» в этой паре, я думаю, что он проиграет, и минимум три мяча в этой игре будут забиты. Не хотелось бы думать, что только в ворота «Спартака». Я веду к тому, что матч будет результативным, если «Спартак» не испугается и сыграет в смелый футбол. За поражение от «Наполи» никто ругать не будет, но можно оставить о себе хорошее впечатление добротной и смелой игрой. Выходили в еврокубки, чтобы играть с такими серьёзными соперниками смело и в удовольствие.



Победа «Наполи» через верх оценивается коэффициентом 1,70, что вполне нормально. Можно сыграть индивидуальный тотал «Наполи» больше 2,5, так как оборону «Спартака» неуязвимой не назовешь. С точки зрения прогноза, победа «Наполи» с форой (-1,5) тоже будет правильной», — сказал Генич.