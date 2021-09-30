«Амур» — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Амур» и «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 2.14.
«Конечно, можно предъявлять претензии к игре «Торпедо» в этом сезоне. Не всегда хватает стабильности, лишь восьмое место в Западной конференции, на грани попадания в зону плей-офф.
Но «Торпедо» забросило 30 шайб в этом сезоне. Там крутая атака, чего не скажешь об «Амуре», который соорудил лишь 17 шайб.
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски – один из главных долгожителей КХЛ и уже много лет работает на этом посту, держа команду в своих руках. Чего не скажешь об «Амуре», который недавно со скрипом, по-крысиному увольнял из команды Владимира Воробьева. Пришел хороший тренер Михаил Кравец, но ему досталась команда с неважным составом, и у него слишком мало времени на то, чтобы слепить из нее что-то существенное.
Я бы в этом матче взял кэф 2,14 на то, что мы увидим победу «Торпедо» в основное время. Мне кажется, что эта команда сильнее классом, и две последние победы нижегородцев дома – над московским «Динамо» (4:2) и «Трактором» (5:2) – только показывают, что «Торпедо» в отличном тонусе. И чтобы эта команда после такого споткнулась в гостях на «Амуре»? Не верю», — сказал Лысенков.
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