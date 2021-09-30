«Лацио» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лацио» — «Локомотив».



Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 1.98.



«К сожалению для «Локомотива», «Лацио» очень круто сыграл с «Ромой». Прервалась очень неприятная серия команды Маурицио Сарри (4 игры без побед).



Думаю, что «Локомотиву» будет крайне тяжело. Мы уже увидели признаки усталости в игре с теми же «Химками». А здесь выезд, и сложно представить, какие факторы смогут помочь «Локомотиву» победить в этой встрече.



Считаю, хозяева уверенно победят за счёт той брутальной формы, которую клуб набрал, победив в дерби», — сказал Казанский.