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«Лацио» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

«Лацио» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лацио» — «Локомотив».

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 1.98.

«К сожалению для «Локомотива», «Лацио» очень круто сыграл с «Ромой». Прервалась очень неприятная серия команды Маурицио Сарри (4 игры без побед).

Думаю, что «Локомотиву» будет крайне тяжело. Мы уже увидели признаки усталости в игре с теми же «Химками». А здесь выезд, и сложно представить, какие факторы смогут помочь «Локомотиву» победить в этой встрече.

Считаю, хозяева уверенно победят за счёт той брутальной формы, которую клуб набрал, победив в дерби», — сказал Казанский.

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