«Наполи» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на матч 2-го тура Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак».
Ставка: победа «Наполи» с сухим счётом за 2.03.
«Наполи» примет дома «Спартак» во втором туре группового раунда Лиги Европы. Здесь, конечно, не в пользу москвичей все расклады. Неаполитанцы сейчас показывают сумасшедшую форму. Команда только выигрывала со старта сезона Серии А – она лидирует там с отрывом от преследователей.
Забивает «Наполи» сейчас очень много, а пропускает – мало. Больше со старта сезона в Италии забил только действующий чемпион «Интер». Хотя пропущенных голов у миланцев больше. Так что команда Спалетти точно является лучшей командой Италии в плане обороны
Многие не ожидали от «Наполи» таких результатов со старта сезона. Клуб выступает очень прилично, везде у него сейчас идет игра. Тот же «удушающий прессинг» отлично выходит у неаполитанцев.
Учитывая все это, «Спартаку» будет очень тяжело в этом матче. Сейчас у «красно-белых» много проблем, особенно в плане психологии. Команде Витории необходимо вылазить уже из определенной эмоциональной дыры.
Надеюсь, сейчас «Спартак» будет немного больше заряжен на победу – он выиграл в последнем матче домашнего чемпионата. Но игра в Неаполе все равно будет очень тяжёлой для москвичей. Предложу поставить на победу «Наполи» с сухим счетом. Буду надеяться, что красно-белые хотя бы не очень много пропустят», — сказал Калиниченко.
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