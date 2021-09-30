«Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.69.



«Ну, какой тут может быть «Куньлунь», побойтесь Бога! Ну да, замесили китайцы в предыдущем туре «адмиралов», так кто же дальневосточников нынче не месит? Только «Северсталь», но у нее, похоже, свой чемпионат, где очки начисляют как-то по-другому.



Будет ли у «Куньлуня» после этого приподнятое настроение? Безусловно, будет, но даже оно вряд ли поможет китайским товарищам выглядеть сильно лучше, чем они могут. А могут они не так-то и много. И даже такие факты, что «Динамо» провело достаточно трудный матч со «Спартаком», что ему предстоит провести два матча подряд (с «Куньлунем» первый, а уже на следующий день – с «Барысом»), что это будет три игры за четверо суток, позволяет китайской команде, быть может, избежать совсем уж неприличного разгрома, но отнюдь не дает ей шанса поживиться у бело-голубых хоть чем-то, хоть одним очком.



Наконец, последнее: «Куньлуню» еще не удавалось побеждать московское «Динамо». Ни разу. Никогда. Все десять официальных матчей и один неофициальный в финале Кубка мэра Москвы завершились победами бело-голубых, и лишь раз китайской команде удалось свести основное время к ничьей, и было это почти четыре года назад, и не в Москве, а в Поднебесной.



В общем, ничто не подсказывает от предстоящего матча неожиданности. «Динамо» победит, спокойно, без напряжения, памятуя о предстоящем матче с «Барысом». Разгрома не будет, будет простая победа в основное время с преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.