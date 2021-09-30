«Наполи» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру группового раунда Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» – «Спартак» Москва во 2-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Наполи» выиграет и не пропустит за 2.03.



«Тяжелое испытание ждет «Спартак» в Италии. Игра против лидера Серии А, который еще ни одного очка не потерял в этом сезоне. Очень сбалансированный футбол показывает «Наполи», видна тренерская рука, хотя вроде бы Спаллетти недавно приступил к работе. Но мы знаем, что это качественный специалист. Он и в России очень неплохо работал. «Наполи» все последние сезоны был командой про атаку, большое количество забитых мячей. У него всегда были яркие исполнители впереди. Сейчас и забивает команда немало, и пропускать перестала. Последние три встречи сыграли на ноль. Больше одного гола пропустили только в Лестере в Лиге Европы.



«Спартак» — это всегда непредсказуемая история. Но мне кажется, что в своем нынешнем состоянии реальный бой «Наполи» дать не получится. Мы видели, как выглядел «Спартак» в Лиссабоне. С того момента мало что поменялось. А соперник не проще. Видно, что «Наполи» на ходу.



Поэтому, на мой взгляд, нужно ставить на сухую победу «Наполи». Дома при отличной поддержке свои 2-3 мяча неаполитанцы забьют. А в атаке «Спартака» я не уверен. Не хватит интенсивной работы, чтобы удивить «Наполи», — сказал Титов.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».