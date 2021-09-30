«Лацио» — «Локомотив»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы в Риме

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лацио» — «Локомотив».



Ставка: победа «Лацио» и ТМ 3.5 за 2.15.



«Во втором туре московский «Локомотив» сыграет против «Лацио». Это очень сложный выезд. Турнир в этом сезоне очень похож по составу участников, и группа у «Локомотива» сложная.



В первом туре «Локо» сыграл вничью с «Марселем», но по игре московский клуб должен был уступать, если исходить из того количества моментов, которые создала команда Сампаоли.



В Риме будет тяжело «Локомотиву». «Лацио» постепенно набирает форму, и кажется, что футболисты начали понимать Маурицио Сарри. Победа в римском дерби это подтвердила. Думаю, что «Лацио» будет играть лучше, лучше контролировать мяч, продвигать его вперед.



Возможно, в этом матче мы увидим «Лацио», который будет реагировать на поражение в первом туре от «Галатасарая». Напомню, что у «Лацио» всего ноль очков и нужно концентрироваться на игру. Она не решающая, но одна из важнейших. Групповой этап проходит быстро, всего шесть туров, поэтому «Лацио» очень нужна победа.



Команда еще больше стала верить в тренера, футболисты раскрепощены. Сарри говорил о том, что и перед матчем с «Ромой» игроки были закрепощены, но он им сказал, мол, играйте в свое удовольствие. Такой был план на игру. Самое главное – понимать, что футбол, который дает Сарри, он очень атакующий, зрелищный.



На выходных «Локо» потерял очки в матче с «Химками», мог и проиграть, так как удален был Гильерме. На поле вышел молодой 17-летний вратарь, даже совершил несколько сейвов, но в целом игра уже была испорчена. В первом тайме у «Локо» были моменты, однако подвела реализация.



Думаю, что в Риме будет сложно. «Локо», как обычно, будет подстраиваться под соперника, играть вторым номером. Москвичи отдадут мяч и будут рассчитывать на контратаки и ошибки «Лацио» во владении. Насколько надежной будет оборона «Локомотива» — это вопрос. Все же с «Марселем», когда у него была владение мячом под 80%, моменты создавались и супернадежной защиту «Локомотива» не назовешь.



При этом Николич очень неудобный тренер для любого соперника, который исповедует атакующий футбол. Николич и его штаб очень хорошо анализируют соперника.



Тем не менее думаю, что «Лацио» победит. После поражения в первом туре от «Галатасарая» римлянам просто некуда деваться. Все-таки у «Лацио» есть преимущество в классе исполнителей, своего поля.



Ставлю на победу «Лацио», но думаю, что «Локомотив» будет сопротивляться. Это будет разгромная победа «Лацио», а с разницей в 1-2 мяча. В общем, мой прогноз — победа «Лацио» при тотале меньше 3,5 мяча за 2,14. «Локо» сыграет достойно, но вряд ли сумеет зацепиться за ничью», — сказал Керимов.

Где смотреть матч «Лацио» — «Локомотив»?