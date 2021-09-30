«Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Куньлунь» и московское «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-2.5) за 2.12.



«Тут расклад сил объективно прост. Московское «Динамо» — команда, которая разрывает своих соперников. Главный тренер Алексей Кудашов пришёл на этот пост и собрал великолепный коллектив, который очень хорош в атаке и старается поменьше пропускать сзади.



В итоге мы видим, что «Динамо» жжёт по всем фронтам – и в воротах хорош тандем Бочаров – Еременко, и в защите Войнов играет так, будто и не пропускал целый сезон, и в нападении Шипачёв легко набирает пять очков за матч (как со «Спартаком»), Рашевский во втором звене просто король, а в четвёртом клепает голы Чебыкин.



«Куньлунь» — команда, которая выглядит в чемпионате бледно и даже апатично. Да, была недавно домашняя победа над «Адмиралом» (3:1). Но у и «морячков» — такая же печальная команда, с которой просто нечего ловить.



Я бы в этом матче взял кэф 2.12 на то, что мы увидим победу московского «Динамо» с форой «-2.5», то есть с разрывом от трёх шайб. Это будет как раз та игра, в которой игроки бело-голубых сумеют существенно улучшить личную статистику», — сказал Лысенков.

Прогноз Владимира Плющева на матч «Куньлунь» — «Динамо».