«Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Куньлунь» и московское «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-2.5) за 2.12.
«Тут расклад сил объективно прост. Московское «Динамо» — команда, которая разрывает своих соперников. Главный тренер Алексей Кудашов пришёл на этот пост и собрал великолепный коллектив, который очень хорош в атаке и старается поменьше пропускать сзади.
В итоге мы видим, что «Динамо» жжёт по всем фронтам – и в воротах хорош тандем Бочаров – Еременко, и в защите Войнов играет так, будто и не пропускал целый сезон, и в нападении Шипачёв легко набирает пять очков за матч (как со «Спартаком»), Рашевский во втором звене просто король, а в четвёртом клепает голы Чебыкин.
«Куньлунь» — команда, которая выглядит в чемпионате бледно и даже апатично. Да, была недавно домашняя победа над «Адмиралом» (3:1). Но у и «морячков» — такая же печальная команда, с которой просто нечего ловить.
Я бы в этом матче взял кэф 2.12 на то, что мы увидим победу московского «Динамо» с форой «-2.5», то есть с разрывом от трёх шайб. Это будет как раз та игра, в которой игроки бело-голубых сумеют существенно улучшить личную статистику», — сказал Лысенков.
- 30 сентября 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 29 сентября 2021
-
21:46
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15