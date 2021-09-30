«Лацио» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».
Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.60.
«Орлы» неудачно выступили в гостях у «Галатасарая» (0:1), пропустив единственный гол из-за ошибки голкипера. После этого они регулярно пропускали, но избегали поражений. В прошлые выходные вовсе получилось выиграть важнейшее дерби с «Ромой» (3:2), пусть и у оппонента было больше моментов.
На мой взгляд, римский коллектив очень опасен, особенно на своём поле. Допустивший ошибку вратарь получил огромную поддержку местных фанатов, так что он вместе с командой постарается реабилитироваться за поражение в первом туре.
Железнодорожники имели не так много моментов в противостоянии с «Марселем» (1:1), однако их оказалось достаточно для ничейного результата. В чемпионате России они шли великолепно, но две ничьи по 0:0 с «Химками» и «Уралом» опустили клуб на третье место, причём с химчанами стоит радоваться и одному баллу.
Москвичи очень хороши на внутреннем уровне, да и с французами достойно играли, однако рассчитывать на успех в Риме сложно. Оппонент неуступчивый и мотивированный. К тому же молодёжь «Локо» не имеет опыта, несколько дней назад она едва не капитулировала перед «Химками», которые создали очень много моментов», — сказал Павлюченко.
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