«Наполи» — «Спартак»: прогноз Ивана Млечного на игру Лиги Европы в Неаполе

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак».



Ставка: ТМ 3 за 1.91.



«Наполи» в этом сезоне шикарен, команда единолично возглавляет Серию А, имея максимальное количество очков после шести туров. В первом туре Лиги Европы, в матче с «Лестером», конечно, были небольшие проблемы, команда проигрывала по ходу встречи со счётом 2:0, но всё же неаполитанцы смогли отыграться и сравнять счёт. «Наполи» очень хорош, и остаётся один вопрос, будет ли к матчу со «Спартаком» должный настрой? Очевидно, что главной целью для «Наполи» в этом году является скудетто, и им через два дня после игры со «Спартаком» уже играть с «Фиорентиной». Поэтому есть вероятность, что на поле у «Наполи» не будет идеального состава, плюс, скорее всего, неаполитанцы включатся ровно на столько процентов, сколько будет нужно для положительного для себя результата.



«Спартаку» пора просыпаться. В матче с «Легией» команда смотрелась хорошо, но русская безалаберность позволила полякам эту встречу выиграть. Красно-белым нужно включаться прямо здесь и сейчас, но очевидно, что против «Наполи» будет невозможно играть в атаку, уж тем более в гостях. «Наполи» практически не пропускает, а «Спартак» в этом сезоне очень мало забивает, поэтому я думаю, что нас ждёт низовой матч.



В целом «Спартак» может за что-то зацепиться в этом матче, но предугадать результат очень сложно. Поэтому относительно всех фактов, которые у нас имеются, предлагаю поставить на тотал меньше 3. Всё же я не думаю, что даже при условии, что у «Наполи» всего одно очко, они сломя голову побегут хоронить «Спартак», — сказал Млечный.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».