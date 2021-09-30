Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы 30 сентября

«Лацио» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы 30 сентября
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 2.12.

«Лацио» неожиданно проиграл в первой игре группового этапа Лиги Европы, где уступил «Галатасараю». В чемпионате Италии у римской команды три победы и два мирных исхода, которые принесли 11 очков и шестое место в турнирной таблице.

В последних турах бело-голубые после двух ничьих одолели «Рому» (3:2).

«Локомотив» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России, что принесло команде путёвку в Лигу Европы. Старт нового первенства красно-зелёные проводят неплохо и после девяти туров удерживают третью позицию. Следом за победой над «Крыльями Советов» «Локо» дважды сыграл вничью.

В этой игре я отдам предпочтение «Лацио». Столичные выйдут на поле в отличном расположении духа после победы в дерби. Этот успех может задать хороший эмоциональный заряд на ближайшее время.

Кроме того, хозяева постараются компенсировать поражение в первом матче группового этапа. Ожидаю уверенную победу итальянского клуба», — сказал Мостовой.

Где покажут матч «Лацио» — «Локомотив»?

«Лацио» — «Локомотив». Железнодорожники сделают то, что не удалось Жозе Моуринью «Лацио» — «Локомотив». Железнодорожники сделают то, что не удалось Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021