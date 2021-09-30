«Лацио» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы 30 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив».
Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 2.12.
«Лацио» неожиданно проиграл в первой игре группового этапа Лиги Европы, где уступил «Галатасараю». В чемпионате Италии у римской команды три победы и два мирных исхода, которые принесли 11 очков и шестое место в турнирной таблице.
В последних турах бело-голубые после двух ничьих одолели «Рому» (3:2).
«Локомотив» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России, что принесло команде путёвку в Лигу Европы. Старт нового первенства красно-зелёные проводят неплохо и после девяти туров удерживают третью позицию. Следом за победой над «Крыльями Советов» «Локо» дважды сыграл вничью.
В этой игре я отдам предпочтение «Лацио». Столичные выйдут на поле в отличном расположении духа после победы в дерби. Этот успех может задать хороший эмоциональный заряд на ближайшее время.
Кроме того, хозяева постараются компенсировать поражение в первом матче группового этапа. Ожидаю уверенную победу итальянского клуба», — сказал Мостовой.
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