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«Наполи» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч группового этапа Лиги Европы

«Наполи» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч группового этапа Лиги Европы
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Наполи» — «Спартак».

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.71.

«Я думаю, что будет больно, потому что «Наполи» набрал очень хорошую форму. Если брать все соревнования, то у команды шесть побед в семи встречах. Большинство этих игр заканчивались победой в два мяча. Плюс у «Наполи» последние три матча сухие. Поэтому «Спартак» едет на стадион «Диего Марадона» в очень неприятную обстановку.

Для Лучано Спаллетти это тоже большой подарок, старая память никуда не делась. Обыграть «Спартак» крупно – это то, что «Наполи» очень захочет сделать. Судя по форме московского «Спартака», это может получиться.

Не лучший момент, чтобы играть с неаполитанцами, но так распорядилась судьба», — сказал Казанский.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».

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