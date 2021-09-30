«Наполи» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч группового этапа Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Наполи» — «Спартак».



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.71.



«Я думаю, что будет больно, потому что «Наполи» набрал очень хорошую форму. Если брать все соревнования, то у команды шесть побед в семи встречах. Большинство этих игр заканчивались победой в два мяча. Плюс у «Наполи» последние три матча сухие. Поэтому «Спартак» едет на стадион «Диего Марадона» в очень неприятную обстановку.

Для Лучано Спаллетти это тоже большой подарок, старая память никуда не делась. Обыграть «Спартак» крупно – это то, что «Наполи» очень захочет сделать. Судя по форме московского «Спартака», это может получиться.



Не лучший момент, чтобы играть с неаполитанцами, но так распорядилась судьба», — сказал Казанский.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».