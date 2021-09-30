«Наполи» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак».



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.90.

«Партенопейцы» сейчас идут просто великолепно, пусть и не смогли обыграть в первом туре «Лестер» (2:2). Во внутреннем первенстве дела идут превосходно. Уже три тура неаполитанцы не пропускают, а в предыдущей игре впервые забили меньше четырёх мячей — 2:0 в матче с «Кальяри».



На мой взгляд, сдержать хозяев поля в этой Лиге Европы может только равная по классу команда. Сейчас физическая форма у них потрясающая, а на своём поле клуб и вовсе рвёт всех подряд. Даже «Ювентус» (2:1) здесь пострадал.



Красно-белые мало того, что не лучшим образом начали чемпионат, так ещё недавно и провалили дерби с ЦСКА (0:1). Команда расположилась только на девятой позиции. В Лиге Европы москвичи сенсационно проиграли польской «Легии» (0:1), снова пропустив на последних минутах.



Как бы мне ни хотелось увидеть успех российского клуба в этом матче, но соперник слишком серьёзный. Результаты гостей в последнее время совсем не впечатляют, тяжело будет в Неаполе, где противник играет потрясающе», — сказал Павлюченко.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».