«Наполи» — «Спартак»: прогноз Павла Занозина на игру группового этапа ЛЕ

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч «Наполи» – «Спартак» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.67.



«Ох, «Спартак». Тяжело, конечно, будет красно-белым. «Наполи» сейчас лучшая команда Италии — шесть побед в шести матчах. Три последних они выиграли не у самых слабеньких соперников с общим счетом 10:0. До этого, например, еще и «Ювентус» одолели, правда, поаккуратнее, — 2:1. Понятно, что «Наполи» — огромный фаворит.



«Спартак», с его нынешним положением, раздробленностью и вообще непониманием того, что должно происходить в ближайшее время, — это большая боль. Буду верить в то, что красно-белые неожиданно сыграют хорошо, но шансов на это, согласитесь, довольно мало, поэтому надо искать варианты, которые нам позволят подстраховаться. То есть, мы будем болеть за то, что «Спартак» должен как минимум сыграть вничью, но, если этого не случится, заработаем хотя бы немножко денег.



Мне кажется, такой вариант — это победа хозяев с «минус полтора», потому что «Наполи» — фаворит с супер отрывом. Даже на эту ставку, в общем-то, дают коэффициент не гигантский. Но они точно забьют много, минимум два, а, может быть, и три гола. Если «Спартак» сумеет отличиться, то велики шансы, что «Наполи» выиграет с разницей, как минимум, в два мяча. Поставлю именно на П1 с форой минус полтора, а там — будь, что будет. Если вдруг эти деньги проиграю, то нисколько не расстроюсь, потому что хочется, чтобы российские клубы все-таки хоть сюрпризно, но показывали что-то хорошее в еврокубках», — сказал Занозин.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».