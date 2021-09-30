«Лацио» – «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы 30 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив» Москва во 2-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Лацио» и ТМ 3.5 за 2.10.



«В прошлом сезоне «Локомотив» довольно прилично выглядел в еврокубках даже против очень мощных соперников. Николич показал, что очень здорово умеет готовить команду под конкретных оппонентов. Это его сильная черта. Думаю, что и в Риме «Локомотив» будет выглядеть достойно. Но сейчас есть очень много проблем сейчас, особенно в центре обороны. Даже двух защитников найти непросто. Магкеев выбыл надолго, к сожалению. Будет сложно сдержать атаку «Лацио».

Что касается римского клуба, то он только что выиграл дерби. Эмоций и сил было потрачено очень много. Возможно, по этой причине «Локомотиву» будет чуть проще, не будет такого сумасшедшего давления.

Но всё-таки «Лацио» играет дома, забирать три очка нужно. Ключи к воротам «Локомотива» хозяева наверняка подберут. Вряд ли забьют много, но для победы должно хватить — 2:0 или 2:1. Поставлю на «Лацио» через тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

Где смотреть матч «Лацио» — «Локомотив»?