«Лацио» – «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.



«На первый взгляд, «Лацио» выглядит явным фаворитом. Действительно, в команде прекрасный тренер, который здорово работал в «Наполи», потом в «Ювентусе», в «Челси» – Маурицио Сарри. Но он пришел недавно, он перестраивает коллектив. Прививает команде комбинационный футбол с большим владением мяча, это требует времени.



Правда, в команде очень хорошие игроки, особенно в линии атаки: Андерсон, Иммобиле, Педро – это все опытные футболисты. Под ними Милинкович-Савич, который уже давно в числе европейских звезд. Опытные исполнители в обороне: Луис Фелипе, Очерби. Здесь есть от кого отталкиваться и строить свою игру.



Но, повторюсь, игра все еще выстраивается, к требованиям тренера привыкают.



На данный момент для «Локомотива» все складывается удачно. Потому что «Лацио» обыграл в римском супердерби «Рому». Такая победа обычно отнимает очень много сил и эмоций. А перед игрой с «Ромой» у «Лацио» были две ничьи против несильных «Торино» и «Кальяри», проигрыш «Галатасараю». Пока еще у «Лацио» нет такой уж хорошей игры (хотя она появится). После «Ромы» будет трудно настроиться на (казалось бы) слабого соперника.



«Локомотив» снова сыграл 0:0. Как всегда, мало пропускает, но теперь и не может забить. До того «Локо» удавалось забивать за счет индивидуальных действий отдельных футболистов (Смолова и Камано). Мы помним гол Анджорина против «Марселя», который не вытекал из логики событий. В основном команда играет на оборону.



«Лацио» хорош на пространстве, когда есть куда бежать. Но «Локомотив» такого пространства им не даст, будет сидеть в обороне и изредка атаковать за счет индивидуальных действий.



Я не жду здесь остроатакующей, интересной игры. Не удивлюсь, если «Локомотив» сыграет те же 0:0, а может, и не пропустит, при этом что-то забив.



В общем, для меня исход матча не совсем предсказуем. А вот то, что будет забито мало голов, – очевидно», — сказал Мор.

Где покажут матч «Лацио» — «Локомотив»?