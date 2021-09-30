«Наполи» — «Спартак»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги Европы
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30 сентября в матче Лиги Европы встретятся «Наполи» и «Спартак». Начало матча — в 19:45 мск. Ты можешь получить бесплатную ставку в размере 1000 рублей в Bettery!
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