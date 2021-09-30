«Фонбет» запустил аудиотрансляции матчей еврокубков

Букмекерская компания «Фонбет» приготовила для своих клиентов настоящий подарок к старту очередного розыгрыша еврокубков. В мобильном приложении и на сайте компании запущены аудиотрансляции абсолютно всех матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Английской Премьер-Лиги. К мощной комментаторской бригаде с Кириллом Дементьевым и Павлом Занозиным присоединится легендарный Василий Уткин, а также другие спортивные радиоведущие!
Аудиотрансляции от «Фонбет» отлично зарекомендовали себя во время Евро-2020. Свыше 5 миллионов пользователей воспользовались уникальным и бесплатным сервисом. Репортажи можно слушать, не отвлекаясь от своих дел, ведь главное их преимущество в том, что они идут в фоновом режиме.
Соскучились по комментариям Василия Уткина и временам радиорепортажей? Присоединяйтесь к «Фонбет» во время лучших европейских футбольных матчей!
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