«Наполи» — «Спартак»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех россиян оценён экспертами в 14.00. Ставки на ничью принимаются за 6.70.



Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Гол Лоренсо Инсинье идёт за 2.25, гол Квинси Промеса — за 6.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».