ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».



Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.72.



«Ак Барс» сейчас смотрится лучше, чем ЦСКА, поэтому казанцы для меня небольшие фавориты. ЦСКА в прошлом матче принимал дома «Сибирь» и выиграл только в овертайме со счётом 1:0. Сейчас армейцы в плохой форме, им тяжело даются набранные очки, поэтому против Казани команде Сергея Фёдорова будет трудно. У ЦСКА есть проблемы с заброшенными шайбами, армейцы мало забивают, и в этой игре они не смогут сильно улучшить свою статистику.



«Ак Барс» после неудачного старта набирает ход, стабильно зарабатывает очки. Правда, в прошлом матче он проиграл в гостях «Йокериту» в овертайме (3:4), но стоит отметить, что в той игре не смогли принять участия сразу несколько важных его игроков.



В предстоящей встрече букмекеры видят фаворитом ЦСКА, но я сделаю ставку на «Ак Барс». Он как минимум не проиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

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