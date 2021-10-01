«Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Мг — «Автомобилист».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.57.



«Предыдущий тур для обоих соперников завершился вполне ожидаемо и ещё более предсказуемо. «Магнитка» хлопнула дома казахстанский «Барыс», а «Автомобилист» уехал не солоно хлебавши из Уфы. Матчи для обеих команд выдались нелёгкими, результаты получились в одну шайбу, «Автомобилист» и вовсе бился аки раненый зверь, но… Те итоговые результаты позволяют надеяться, что текущая ранжировка команд проведена нами правильно, и именно на неё надо опираться в будущих прогнозах, в том числе и на предстоящий матч.



По идее у «Магнитки» не должно возникнуть проблем. Мало того, что она в данный отрезок времени и смотрится на голову сильнее «Автомобилиста» и играет лучше и продуктивнее, так она ещё и в целом играть с екатеринбуржцами умеет, любит и знает, как это делается. Неслучайно имеет двукратное превосходство по количеству побед в междусобойках и уже успела разок обидеть «Автомобилист» в текущем сезоне, набросав ему целых шесть шайб в Екатеринбурге.



Думаю, нечто идентичное мы получим и в магнитогорском матче. Соотношение сил понятно, «Магнитка» явно сильнее, да ещё играет на родном льду. В общем, думать тут нечего: победа хозяев в основное время, с преимуществом не менее, чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

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