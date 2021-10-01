«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Сибирь».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 1.81.
«Сибирь», конечно, выпрыгнула из штанов в Москве в противостоянии с армейцами. Конечно, ЦСКА у нас сейчас разборно-сборный, но даже в таком полуобморочном состоянии красно-синих должно было за глаза хватить для победы в основное время. Но не хватило, и понадобилось время дополнительное, где в формате «три на три» никакой «Сибири» на льду уже не было.
Тем хуже для «Сибири». Наверняка матч в Москве отнял у новосибирцев немало сил, а теперь их ждёт Уфа и команда — совсем не ровня нынешнему ЦСКА. Уфимцы сейчас по всем объективным и субъективным показателям на голову выше армейцев, а уж насколько они тогда сильнее «Сибири» — тут и вообще взвесить трудно.
Поэтому не будем ходить вокруг да около матча одного из фаворитов регулярного чемпионата с одним из аутсайдеров, да ещё на «поляне» лидера. Всё просто: «Сибирь» будет бита, причём «Салават», в отличие от ЦСКА, спокойно справится в основное время, да не в одну шайбочку, а в не менее, чем в две-три. Интересно, когда в Новосибирске поменяют тренера?» — сказал Лебедев.
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