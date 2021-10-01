«Атлетик» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Алавес».



Ставка: точный счёт 2:1 за 8.50.



«Это баскское дерби принципиально для обеих команд, поскольку «Атлетик» — самая успешная команда региона, а «Алавес» — команда из столицы. Всем есть что доказывать. «Алавес» против «Атлетика» играет традиционно успешно. В Витории «Алавес» выиграл у «Атлетика» четырежды за последние пять сезонов при одной ничьей. А в Бильбао за это время были две победы «Атлетика» при трёх ничьих.



Прямо сейчас «Алавес» не в порядке – пять поражений в шести стартовых турах. И хоть в последней игре «Алавес» как раз выиграл, причём – у действующего чемпиона мадридского «Атлетико», но я не слишком верю в «Алавес» в этом матче. «Атлетик» хорошо начал сезон и при поддержке своих болельщиков наверняка выиграет дерби. Но вряд ли тут будет совсем лёгкая победа – гости будут очень упираться. Я рискну поставить на конкретный счёт – 2:1 в пользу «Атлетика».



Ну а с учётом того, что «Атлетик» прибавляет по ходу матчей, мне нравится ставка НП1 – ничья по итогам первого тайма и итоговая победа «Атлетика», — сказал Вишневский.