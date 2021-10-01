Морган Шарье — Пол Хьюз: прогноз Глеба Кожикова на бой Cage Warriors

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Морган Шарье – Пол Хьюз, который состоится в рамках Cage Warriors.



Ставка: ТБ 2.5 раунда за 1.60.



«Главный бой вечера, чемпионский поединок за вакантный титул Cage Warriors в легчайшем весе. Шарье — 25-летний боец из Франции по прозвищу The Last Pirate, профессиональный рекорд 16-8, тренируется в зале Bulgarien Top Team, бывший чемпион Cage Warriors в категории 145 фунтов. Морган дебютировал в Cage Warriors в 2019 году и сразу же сразился за вакантный титул с Сореном Баком, однако проиграл решением большинства. После этого француз вышел на серию из двух побед кряду и снова дрался за пояс, в этот раз он уже финишировал Перри Гудвина и стал чемпионом. Однако «правление» Шарье было недолгим – в марте этого года он в крайне близком 5-раундовом противостоянии проиграл раздельным решением Джордану Вученичу.



Пол Хьюз ирландец, ему 23 года, профессиональный рекорд 7-1, представляет клуб Fight Academy Ireland. Пол начал свою профессиональную карьеру в 2017 году и всё это время выступает в британских промоушенах. В организации Cage Warriors Хьюз провёл 6 поединков, в 5 из которых одержал победы. Единственное поражение у ирландца вышеупомянутому Джордану Вученичу, также раздельным решением.



Джордан Вученич победил обоих бойцов раздельными решениями, стал чемпионом Cage Warriors, но освободил пояс и, вероятнее всего, в скором будущем перейдёт в UFC, а Хьюзу и Шарье предстоит в эти выходные разыграть вакантный титул. Оба бойца разносторонне развиты, у обоих хорошая стойка, борьба и партер, и я даже не могу выделить фаворита, так как все очень близко. Однако моё внимание привлекла ставка на ТБ за 1.60, означающая, что поединок зайдёт в третий раунд. Напомню, данное противостояние 5-раундовое, ожидается стать очень конкурентным, оба бойца ни разу за свою карьеру не проигрывали досрочно, поэтому полагаю, что бой затянется и как минимум перейдёт в 3-й раунд», — сказал Кожиков.